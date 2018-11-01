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В ОРДЛО наблюдатели ОБСЕ заметили скопление российских "Градов"

Вчера, 14:43 citynews.net.ua | Напечатать

Наблюдатели СММ ОБСЕ снова заметили перемещение запрещенной Минскими соглашениями тяжелой военной техники, которая должна храниться в местах отвода вооружений. Особенно отмечается большое количество "Градов".

Об этом сообщает украинская сторона в СЦКК, передает штаб Объединенных сил.

"Враг продолжает накапливать оружие и боевую технику, включая РСЗО БМ-21 "Град". Команда СММ ОБСЕ зафиксировала недалеко от Хрустального (бывший Красный Луч) 21 реактивную систему залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм), а также четыре самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и четыре буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) у Белого западнее Луганска", – говорится в сообщении.

Кроме того, наблюдатели заметили, что в местах хранения тяжелого вооружения в т.н. "ЛНР" отсутствуют 13 единиц "Градов", 16 гаубиц Д-30 и одной 2А65 "Мста-Б", 14 самоходных – 2С1, пять танков. Также наблюдатели СММ впервые зафиксировали новые единицы вооружения.

Украинская сторона отмечает, что такие действия оккупантов демонстрируют нежелание соблюдать Минские соглашения, и заинтересованы в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины.


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