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ЛЭО вернуло электроэнергию северодонецким троллейбусам

Вчера, 13:21 citynews.net.ua | Напечатать

ЛЭО вернуло электроэнергию северодонецким троллейбусамЛуганское энергетическое объединение пошло навстречу власти и горожанам Северодонецка и, под гарантии уплаты долга, предоставленные городским головой Валентином Казаковым, восстанавливает электроснабжение коммунальному предприятию «Северодонецкое троллейбусное управление». Как сообщает пресс-служба ЛЭО, включение электроэнергии начнется 20 ноября, после 13 часов.

Согласно гарантий предоставленных мэром Северодонецка, 21 ноября должна состояться сессия городского совета, на которой депутаты выделят средства для уплаты долга Северодонецкого троллейбусного управления. Поэтому ЛЭО ожидает, что в течение недели долги коммунальщиков будут погашены.

Превентивное включение электроэнергии для возобновления работы троллейбусов является жестом доброй воли луганских энергетиков, которые понимают, что больше всего в этой ситуации страдают простые жители Северодонецка.

К сожалению, люди на подконтрольной Луганщине часто становятся заложниками действий и бездействия чиновников на самых разных уровнях. Надеемся, что 21 ноября депутаты Северодонецкого городского совета придут на сессию и проголосуют за оплату электроэнергии, потребленной троллейбусным управлением в октябре. Иначе получится, что бедам северодончан сочувствуют только энергетики ...

Напомним, что 14 ноября луганские энергетики вынуждены были обесточить троллейбусы Северодонецка из-за долга за электроэнергию, потребленную в октябре - почти 1 млн грн. Государство заставляет Луганское энергетическое объединение обесточивать всех должников, чтобы полностью взыскать с них задолженность и расплатиться с государственным предприятием - монополистом "Энергорынок". Долги потребителей на подконтрольной Луганщине составляют более 700 млн грн и постоянно растут. Наибольшие долги у коммунальщиков - больше, чем полмиллиарда гривен.


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