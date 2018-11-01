Украинские военнослужащие на Донбассе сбили очередной беспилотный летательный аппарат боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"19 ноября около 9:49 был обнаружен беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа "Орлан-10". Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Бахмут-Константиновка-Очеретино", - говорится в сообщении.

После подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ, около 12:20 он был сбит.

"Судя по обломкам и характерному парашюту с номером - это БПЛА "Орлан-10" производства РФ", - отмечается в сообщении.