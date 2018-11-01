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Все КПВВ работают в штатном режиме

Сегодня, 09:59 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольные пункты вьезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли 36,8 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы

 

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 36,8 тысяч человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8690 лиц и 1080 транспортных средств;

"Марьинка" - 7980 человек и 1450 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6580 человек и 1260 транспортных средств;

"Гнутово" - 3330 человек и 780 транспортных средств;

 

"Станица Луганская" - 10320 человек.


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