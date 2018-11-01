Аграрный университет возвращается на Луганщину

Со следующего учебного года в Старобельском районе, кроме ЛНУ им. Тараса Шевченко, будет работать еще один вуз - аграрный.

Об этом сообщают "Старобельские новости" в Facebook.

"Луганский национальный аграрный университет изменит свой юридический адрес и фактическое местоположение. В 2014 году ВУЗы Луганска были эвакуированы из зоны боевых действий. Среди них и ЛНАУ, который переместили в Харьков. С 1 сентября 2019 университет переедет в Старобельск и частично разместится на базе своих обособленных подразделений... Где именно будет расположен тот или иной факультет ЛНАУ, где расположатся общежития для студентов и где будут жить преподаватели и сотрудники, которые вместе с заведением переедут из Харькова, пока неизвестно. Сейчас рассматриваются разные варианты", - сказано в сообщении