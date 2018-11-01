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В ходе обстрелов Золотого-4 повреждения получили 7 домов мирных жителей

Вчера, 17:38 citynews.net.ua | Напечатать

В период с 11 по 15 ноября, в ходе минометных обстрелов района "Хутор Вольный" Золотого-4 повреждения получили 6 частных домовладений, в которых проживали мирные жители.

Об этом сообщил представитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

Один дом по ул. ІІ-ая Вольная, в ходе попадания минометных мин был разрушен, проживавший в данном доме Иван Тимофеевич 1937 г.р. был вынужден переселиться к дочери в г. Лисичанск.

В ходе обстрелов Золотого-4 повреждения получили 7 домов мирных жителей

Еще 5 домовладений по ул. ІІ-ая Вольная и Хуторная получили повреждения кровли и остекления (повреждено 2 кровли и 13 окон). Семьи остаются проживать в своих поврежденных домах.

В ходе обстрелов Золотого-4 повреждения получили 7 домов мирных жителей

"Командой гуманитарного штаба Пролиска - Золотое пострадавшим семьям оказана помощь материалами для аварийных ремонтов: тарпаулином для накрытия кровли и пленкой для окон, предоставленными UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні.

16 ноября, в ходе обстрела, повреждение получил еще один дом мирных жителей, расположенный по ул. Студенческая в Золотом-4. Два снаряда попали в крышу дома, один не разорвался. Сотрудниками Гуманитарная миссия "Пролиска" также была оказана помощь пострадавшей семье тарпаулином для накрытия поврежденного участка кровли. Сотрудниками ГСЧС 17 ноября боеприпас был извлечен из кровли дома и обезврежен", - сообщил Евгений Каплин.


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