Местные громады Луганщины получили почти 300 миллионов налога по упрощенной системе

Указанная сумма поступила от субъектов хозяйствования в течение января-октября 2018 года. Об этом пишет пресс-служба Главного управления Госфискальной службы в Луганской области.

Основная часть поступлений единого налога – 136,6 миллионов гривен, уплачена физическими лицами-предпринимателями, которые работают по упрощенной системе налогообложения, и сельскохозяйственными товаропроизводителями – 131, 800000 гривен.

По сравнению с показателями за аналогичный период 2017 года поступления единого налога увеличились на 20%.