Одного из протестующих горняков шахты имени Капустина госпитализировали

18 ноября, одному из протестующих шахты имени Капустина стало плохо, его подняли на поверхность.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Одному из шахтеров стало плохо, его выдали на поверхность. Под землей остается 13 горняков. Те рабочие, которые продолжают акцию протеста и не спускаются в шахту рассматривают различные планы своих действий, или пешее шествие на Киев, или прибытие в столицу автобусами, - написал он.

Горняки шахты имени Капустина протестуют уже 33 сутки.

Шахтеры находятся под землей в знак протеста против коррупции в угольной отрасли, задолженности горнякам государственных шахт и низкого уровня заработной платы.