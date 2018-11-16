ООН: Около 42 тысяч детей на неподконтрольном Донбассе не имеют украинских документов

Около 42 тыс. детей на неподконтрольной украинским властям части Донбасса, родившихся со 2-й половины 2014 года, не имеют украинских свидетельств о рождении. Об этом рассказала советник Агентства ООН по делам беженцев в Украине Лидия Кузьменко, передает «Громадське радіо».

«Это наши собственные подсчеты. Мы опираемся на открытые данные по количеству рождений на неконтролируемых территориях. Мы также следим за ситуацией в Крыму. И если сравнивать с количеством выданных через судебную процедуру свидетельств о рождении украинского образца, то количество рождений почти на 42 тыс. больше – это только в Донецкой и Луганской областях. И это больше 50% не получили документы. В Крыму эта цифра намного больше», – рассказала Кузьменко.

По ее словам, сегодня документы о рождении украинского образца жители неподконтрольных территорий могут получить только через суд.