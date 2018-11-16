В пунктах пропуска на линии разграничения ожидают 220 авто

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил находится 220 автомобилей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское»- 0/50; «Марьинка» - 0/60; «Новотроицкое» - 30/40; «Гнутово» - 20/20», - говорится в сообщении.

В общем за прошлые сутки через КПВВ линию разграничения пересекло 30,3 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств, добавили в ведомстве.