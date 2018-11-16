В армию РФ уже призвали 12 тысяч крымчан

В российскую армию призвали уже около 12 тысяч жителей оккупированного Крыма, сообщает Крымская правозащитная группа.

«Оккупационные власти поощряют юных крымчан вступать в ряды российской армии. За четыре года войска России пополнили около 12 тысяч украинцев из Крыма, хотя это противоречит международному гуманитарному праву. В частности, две с половиной тысячи парней призываются во время осеннего российского призыва, который стартовал в октябре и продлится до конца 2018 года», – говорится в сообщении.

Напомним, прокуратура Крыма направила в Международный уголовный суд (Гаагский трибунал, Нидерланды) информацию о проведении Россией незаконного призыва в аннексированном ею Крыму.