В Рубежном во время пожар погиб мужчина

В Рубежном, во время пожара в жилом доме погиб 65-летний мужчина. Причины пожара выясняются.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области.

Как отмечается, о том, что горит дом по ул. Озерная стало известно 16 ноября около четырех часов утра. На тот момент, когда спасатели прибыли на место происшествия, огнем был охвачен весь дом. Также имелась угроза того, что огонь может переброситься на рядом стоящие жилые дома.

По словам соседей, хозяин дома находился внутри здания. «Для ликвидации и подвоза воды были задействованы дополнительные силы и техника. Пожар на площади 100 кв. м был ликвидирован в 7:50», – говорится в сообщении.

По информации спасателей, во время разборки конструкций здания в доме на полу в одной из комнат нашли тело хозяина, 1953 года рождения.

Сейчас ведется проверка и выясняются причины пожара.