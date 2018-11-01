В Марковке сотрудники ГСЧС спасли кота

Спасатели снимали с дерева очередного четвероногого разбойника.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным происшествиям в Луганской области.

Так, 16 ноября в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что по улице Центральная поселка Марковка на дереве долгое время сидит кот и не может самостоятельно слезть.

По указанному адресу был направлен дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию к месту вызова личным составом с помощью пожарной лестницы животное было снято с дерева.