У 31-летнего жителя села Боровское Луганской области изъяли 4 кг марихуаны. Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что коноплю он выращивал на своем приусадебном участке, высушил, часть уже успел измельчить, остальное подготовил для переработки и хранил для собственного употребления.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, передает Час Пик.

Изъятое вещество направлено для проведения экспертизы. Стоимость этого «готового продукта» на черном рынке стоит более 150 тыс. грн.

Данный факт зарегистрирован и внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».