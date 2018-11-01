Сотрудники СБУ блокировали на Луганщине контрабанду военных средств поражения в Россию

Оперативники спецслужбы установили, что житель Марьинки Донецкой области пытался рейсовым автобусом незаконно вывезти в РФ оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, на международном пункте пропуска «Просяное» правоохранители обнаружили в личных вещах злоумышленника автомат Калашникова АК-74, два магазина к нему, шестьдесят патронов калибра 5,45 мм и две гранаты РГД-5. «Товар» дончанин перевозил в сумке с двойным дном.

В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств совершенного правонарушения.