Рева: резких изменений размеров субсидий и количества получателей не будет

В Украине не будет резких изменений в размерах субсидий и количестве их получателей.

Об этом говорится в заявлении министра социальной политики Андрея Ревы.

По его словам, расчеты показывают, что заложенных 55 млрд гривен на субсидии в 2019 году должно хватить для финансирования программы. Рева отметил, что на рост количества получателей влияет повышение тарифов, а на сокращение - рост доходов.

"В течение двух лет коммунальные услуги и цена на газ не росли. В то же время в результате пенсионной реформы пенсии выросли на 30%, а заработные платы в течение первого полугодия выросли на 25%. Если говорить о повышении тарифов на газ на 23,5%, что повлияет на увеличение тарифа отопления в среднем на 16%, то можно сделать вывод, что эти цифры коррелируют друг с другом. Следовательно, резких изменений в количестве субсидиантов и размерах субсидий не будет", - добавил Рева.