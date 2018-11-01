» » На Луганщине рассказали о ВНО-2019

На Луганщине рассказали о ВНО-2019

Сегодня, 15:49 citynews.net.ua | Напечатать

В 2019 году выпускникам учреждений общего среднего образования результаты внешнего независимого оценивания по трем учебным предметам будут зачтены как результаты государственной итоговой аттестации.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Отмечается, что участники ВНО должны обязательно сдать:

украинский язык и литературу;

математику или историю Украины (по выбору участника);

еще один предмет из перечня (история Украины, математика, биология, география, физика, химия, а также английский, испанский, немецкий или французский язык).

«Важно, что в 2019 году учащиеся (слушатели, студенты) учреждений профессионального (профессионально-технического), высшего образования, которые в этом году будут завершать получение полного общего среднего образования, обязательно будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по двум предметам: украинскому языку и математике или истории Украины (период ХХ – начало XXI века) на выбор», – отметили в пресс-службе.

В Луганской ОГА также напомнили, что в 2018 году для указанной категории лиц обязательным была государственная итоговая аттестация в форме ВНО только по украинскому языку.

«Лица с нарушениями зрения смогут пройти ВНО по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины и биологии: задания будут напечатаны рельефно-точечным шрифтом Брайля. Кроме этого, в 2019 году состоится апробация технологии проведения внешнего независимого оценивания для лиц с глубокими нарушениями зрения, которая предусматривает использование компьютерной техники и специальных программных средств для слепых и слабовидящих людей. Апробация будет внедряться во время дополнительной сессии ВНО по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины и биологии», – проинформировали в пресс-службе.

Как и в прошлые годы, по запросу участников задания сертификационных работ по истории Украины, математике, биологии, географии, физике и химии будут переведены на крымскотатарский, молдавский, польский, русский, румынский и венгерский языки


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:49

На Луганщине рассказали о ВНО-2019

Сегодня, 14:58

Жительниц Станично Луганского района осудили за проведение "референдума"

Сегодня, 14:14

В Украине построят 13 кардиоцентров в 2019 году

Сегодня, 13:39

В Минобороны подтвердили информацию о двух пострадавших на Донбассе военных

Сегодня, 12:54

Бойцы батальона особого назначения полиции Луганской области прошли курс выживания

Сегодня, 10:59

На Луганщине 50% пенсионеров-переселенцев не могут получить долги по выплатам

Сегодня, 10:39

ООН направила 41 тонну гумпомощи на неподконтрольную часть Донбасса

Сегодня, 09:50

В Красном Луче во время пожара погибли двое детей

Сегодня, 09:04

На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Вчера, 19:51

Кабмин выделил около 3 млн гривен субвенции на жилье для ВПЛ

Вчера, 18:58

В ООН призывают Украину возобновить выплату пенсий в ОРДЛО

Вчера, 18:24

РФ может заблокировать процесс освобождения политзаключенных до выборов в Украине

Новости Украины:

Сегодня, 16:07

Украина призывает поддержать крымскую резолюцию на Генассамблее ООН

Сегодня, 14:49

В центре Киева главу ВККС облили зеленкой

Сегодня, 14:14

В Украине построят 13 кардиоцентров в 2019 году

Сегодня, 13:41

ЕС призывает Россию и Украину провести обмен заложниками до конца года

Сегодня, 12:52

Спасатели проведут масштабные учения в Киеве

Сегодня, 11:16

Украина повышает стоимость электронных виз

Сегодня, 10:54

САП объявила подозрение Продану

Сегодня, 10:33

В Закарпатской области контрабандисты наехали на пограничника

Сегодня, 09:06

Украина может получить транш по новой программе МВФ до конца года

Вчера, 18:58

В ООН призывают Украину возобновить выплату пенсий в ОРДЛО

Вчера, 18:24

РФ может заблокировать процесс освобождения политзаключенных до выборов в Украине

Вчера, 16:35

Суд отменил решение об отводе эксперта в деле "Стены"

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 