Двух жительниц Станично-Луганского района осудили за участие в незаконном "референдуме" с целью нарушения территориальной целостности Украины, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Досудебным расследованием установлено, что весной 2014 гражданки Украины согласились принять участие в проведении так называемого "референдума по поддержке акта о государственной самостоятельности" "ЛНР" с целью нарушения территориальной целостности Украины.

Указанные лица в помещении местного Дома культуры разместили избирательные урны и кабинки для голосования, столы для "членов избирательной комиссии" - организовали работу избирательного участка с целью проведения незаконного "референдума" о создании так называемой "ЛНР".

Учитывая тот факт, что во время досудебного расследования подозреваемые полностью признали свою вину в совершении инкриминируемого им уголовного преступления искренне раскаялись, активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ними и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Приговором Беловодского районного суда участницы "референдума" признаны виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, и приговорены к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.