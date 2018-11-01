В Минобороны подтвердили информацию о двух пострадавших на Донбассе военных

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 15 ноября 2018 года, ранения получили двое украинских военных.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По данным Минобороны, за сутки на Донбассе боевики 16 раз обстреливали украинские позиции, в том числе 8 раз - из запрещенного минскими договоренностями оружия. Украинские военные открывали огонь в ответ.

"За прошедшие сутки вследствие боевых действий двое наших военнослужащих получили ранения. Ребят безотлагательно эвакуировали в военные госпитали, оказана своевременная медицинская помощь. Состояние одного из них характеризуется как тяжелое", - сообщил Мотузяник.

Кроме того, по данным разведки, вчера на Донбассе было ликвидировано троих боевиков и еще пятеро ранены.

Также в Минобороны добавили, что по состоянию на 11:00 16 ноября на Донбассе обстрелов не было.