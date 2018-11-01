Бойцы батальона особого назначения полиции Луганской области прошли курс выживания

Сотрудники батальона оттачивали свои навыки по тактической, физической, огневой, медико-психологической и минно-взрывной подготовке в течение пяти недель в полевых условиях

При прохождении подготовки спецназовцы преодолевали этапы комплексной эстафеты (бег с препятствиями, перемещения тяжестей, подъем веса, перемещения «раненого»). Каждый день полицейские занимались на тренажерах, подтягивались на турнике и проходили «тест Купера».

На специально оборудованном полигоне на открытой местности и из укрытия, днем и ночью они оттачивали навыки стрельбы в парах, тройках и в составе взвода. Отрабатывали тактику задержания вооруженных преступников, которые перемещаются транспортом.

Тренировались преодолевать водные преграды, как с помощью тросов и специального оборудования, так и в брод. Отрабатывали элементы штурмового альпинизма. Совершенствовали навыки по оказанию домедицинской помощи, сердечно-легочной реанимации, эвакуации пострадавшего.

Все пять недель руководителями курса для бойцов были созданы «стрессовые условия» - сон не более четырех часов в сутки, подъем по тревоге, мгновенное выдвижение в точку для «спецзадания», 15 километровые марш-броски в полном боевом снаряжении.

Все бойцы батальона полиции особого назначения с достоинством выполнили поставленные задачи и получили сертификаты о прохождении «Курса выживания».