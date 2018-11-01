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На Луганщине 50% пенсионеров-переселенцев не могут получить долги по выплатам

Сегодня, 10:59 citynews.net.ua | Напечатать

Из-за того, что Кабинет министров Украины до сих пор не разработал постановление по механизму выплаты задолженностей по пенсиям для переселенцев, в Луганской области 50% таких пенсионеров стоят в очереди на получение долгов по своим выплатам.

Об этом 15 ноября в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» сообщила директор Департамента социальной защиты населения Луганской областной государственной администрации Элеонора Полищук, пишут Донецкие новости.

В Луганской области на 1 ноября зарегистрировано 284 тыс. переселенцев, из них 74% (210 тыс. чел.) – пенсионеры. Всего же на Луганщине – 348 тыс. пенсионеров, т.е. среди них переселенцы составляют 60%.

«По данным Пенсионного фонда, в октябре пенсии начислены 123,4 тыс. гражданам (59% от общего числа пенсионеров-ВПЛ, – прим. ред.). Я почему называю эти цифры, потому что остальные пенсионеры-переселенцы попали в так называемые списки ожиданий, в связи с тем, что на сегодняшний день не разработан порядок выплаты задолженностей по пенсиям. И это вызывает массу негатива и обращения в суды», – сказала она.

В связи с тем, что Кабмин не разработал порядок выплат задолженностей, сейчас пенсионеры получают выплаты только за текущий месяц. «Мы уже который месяц говорим о том, что Кабмину нужно разработать этот порядок, который бы помог решить вопрос со всеми задолженностями тех граждан, которые попали в списки системы "Аркан". Здесь просто нужно разработать постановление и дать возможность Пенсионному фонду выплатить эти деньги. Сегодня у нас до 50% пенсионеров-переселенцев стоят в очереди на получение долгов по своим пенсиям», – подчеркнула глава Департамента.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области зарегистрирован 1 млн 224 тыс. 600 пенсионеров, из них 518,9 тысяч (42%) – это ВПЛ. При этом из общего числа зарегистрированных выплаты получают лишь 45% пенсионеров-переселенцев.


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