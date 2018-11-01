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В Красном Луче во время пожара погибли двое детей

Сегодня, 09:50 citynews.net.ua | Напечатать

В неподконтрольном украинскому правительству Красном Луче (Луганская область) два малолетних брата, оставшиеся без присмотра, погибли в результате пожара. Дети остались в квартире, когда их мать ушла. Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ЛНР».

Прибывшим на место происшествия пожарным соседи рассказали, что в квартире находятся малолетние дети, которых оставила без присмотра 19-летняя мать.

«Два брата, четырех и полутора лет, находились в зале на диване в бессознательном состоянии», - рассказали спасатели.

Один из местных жителей доставил пострадавших в городскую больницу. Сообщается, что врачи в течение часа пытались спасти жизни детей, однако им не удалось.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в спальне. Причина пожара устанавливается.


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