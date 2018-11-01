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В Луганской области суд расследует дело об артобстрелах Попасной

Сегодня, 16:32 citynews.net.ua | Напечатать

По ходатайству Генеральной прокуратуры Украины судом предоставлено разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении лица, причастного к артиллерийским обстрелам г. Попасная и Попаснянского района Луганской области. Об этом сообщает ГПУ.

Как отмечается, следственным судьей Северодонецкого городского суда Луганской области 13 ноября 2018 удовлетворено ходатайство прокурора управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении гражданина Украины, который выполнял функции так называемого руководителя артиллерийского подразделения "6 отдельного мотострелкового казачьего полка им М. Платова 2-го армейского корпуса народной милиции", который входит в состав незаконного вооруженного формирования в структуре террористической организации "ЛНР".

В частности, его подозревают в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 УК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что указанное лицо, по предварительному сговору с руководителями террористической организации "ЛНР", представителями власти Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации, другими лицами в течение января-августа 2015 года, достоверно зная, что на территории г. Попасная и Попаснянского района не находятся военнослужащие Вооруженных сил и других военных формирований Украины, задействованных в проведении АТО, получал и давал указания членам подчиненных ему артиллерийских подразделений осуществления артиллерийских обстрелов с использованием взрывного орудия по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры

"Указанные преступные действия привели к тяжким последствиям: гибели и ранения 41 гражданского лица, повреждение и разрушение 62 домохозяйств", - говорится в сообщении.


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