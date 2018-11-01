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Тука: Реальных переселенцев может быть меньше, чем зарегистрированных

Сегодня, 16:12 citynews.net.ua | Напечатать

Украинские власти утратили контроль за реальным количеством вынужденных переселенцев на подконтрольной территории Украины.

Об этом во время международной конференции "Выплата пенсий ВПЛ в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию" в Киеве заявил заместитель главы МинВОТ Георгий Тука, сообщает "Укринформ".

"Мы утратили контроль за реальным количеством ВПЛ. Это нам не позволяет спрогнозировать дальнейшие действия правительства... По оценкам руководства Донецкой военно-гражданской администрации, количество зарегистрированных ВПЛ по сравнению с реальным количеством отличается приблизительно на 30-40%. Но это, опять же, необъективные данные", - заявил он.

По его словам, в нынешних условиях получения пенсии для переселенцев на неподконтрольных территориях "процветает" бизнес по помощи получения справки ВПЛ и получения пенсии без выезда на подконтрольную территорию.

"Я глубоко убежден, что есть возможность найти механизмы, каким образом обеспечить выплаты пенсионных средств тем, кто проживает сейчас на оккупированных территориях", - подчеркнул он.

При этом Тука заметил, что речь идет о возможности без справок и специальных статусов обращаться именно на подконтрольной территории в госучреждения для получения выплат.


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