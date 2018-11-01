На Луганщине появился еще один детский дом семейного типа

В Кременском районе Луганской области создан еще один детский дом семейного типа. Такое решение было принято на очередном заседании комиссии по вопросам защиты прав ребенка райгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«В семью Евгения и Марины Шакировых, в которой уже воспитывается четверо приемных детей, устроен еще один ребенок, у которого умерла бабушка-опекун, и который ранее был лишен родительской опеки. Решено статус приемной семьи изменить на статус детского дома семейного типа. С новым детским домом в районе будет функционировать три приемных семьи, в которых воспитывается четверо детей, и два детских дома семейного типа, в которых воспитывается 11 детей», – рассказали в пресс-службе.

Также сообщается, что четверым несовершеннолетним предоставлен статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.