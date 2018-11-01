В «ЛНР» из детей делают «строителей» «русского мира»

В «ЛНР» из детей, проживающих на неподконтрольной украинским властям территории, члены незаконных вооруженных формирований при поддержке России делают «строителей «русского мира» и участников боевых действий.

Как сообщил представитель омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, об этом говорится в мониторинговом обзоре, подготовленном «Восточной правозащитной группой».

«Детей в "ЛНР" воспитывают в атмосфере психологического насилия, в духе войны и нетерпимости, в том числе и по национальному признаку. Позиция Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой по этому вопросу категорична: мы будем защищать каждого украинца, чьи права были нарушены», – написал он на своей странице в Facebook.

«Россия насаждает "военщину" и национальную нетерпимость, это и есть нарушения прав человека – это недопустимо и должно быть срублено на корню. На фото, военное обучение детей, которые живут на оккупированной части Луганской области, которое проводят НВФ "ЛНР" при поддержке РФ», – добавил Лисянский, опубликовав фото.