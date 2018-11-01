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Турчинов заявил о новых санкциях против организаторов «выборов Л-ДНР»

Сегодня, 11:58 citynews.net.ua | Напечатать

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов анонсировал новые санкции в отношении лиц, причастных к проведению «выборов» на неподконтрольной территории Донбасса, а также украинских компаний, которые сотрудничают с Россией. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Хочу сказать, сейчас готовится новый пакет санкций СНБО. Готовят предложения Кабинет министров, СБУ, Верховная Рада внесет свои предложения», – сказал Турчинов.

Он выразил убеждение, что это будет «мощный пакет разноплановых санкций, в том числе против тех, кто был руководителем, вдохновителем и организатором проведения фейковых выборов», а также против «широкого спектра украинских предприятий, которые сотрудничают с оборонным комплексом либо усиливают безопасность и оборону Российской федерации».

По словам секретаря СНБО, под санкции могут попасть отдельные представители европейских стран, которые принимали участие в «выборах» в качестве так называемых наблюдателей.


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