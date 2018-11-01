В "Укравтодоре" сообщили о состоянии проезда на автодорогах государственного значения по состоянию на 9:00.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что осадки в виде небольшого снега зафиксированы в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях. Высота снежного покрова до 6 см. В западных областях местами небольшой дождь.

Ночью местами возникала гололедица в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.

В "Укравтодоре" отмечают, что проезд на дорогах государственного значения обеспечен.

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях заснеженное. В большинстве западных и северных областях - мокрое". - говорится в сообщении.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействована 281 единица техники и 458 рабочих, в дежурном режиме - 377 единиц техники и 610 рабочих.