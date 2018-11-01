» » Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 41 тыс. человек

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 41 тыс. человек

Сегодня, 10:18 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольные пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 14 ноября, пересекли почти 41 тыс. человек.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Сообщается, что все пункты пропуска сегодня начали работу согласно осеннему графику и работают в штатном режиме. Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 40,8 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 9430 человек и 1070 транспортных средств;

"Марьинка" - 9020 человек и 1515 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8030 человек и 1550 транспортных средств;

"Гнутово" - 4100 человек и 980 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10300 человек.

Утром 15 ноября в пунктах пропуска находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 20/20.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:07

В Украине растет число заболевших гриппом и ОРВИ

Сегодня, 11:58

Турчинов заявил о новых санкциях против организаторов «выборов Л-ДНР»

Сегодня, 11:42

Проезд на дорогах государственного значения обеспечен

Сегодня, 10:55

Красный Крест направил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи

Сегодня, 10:18

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 41 тыс. человек

Сегодня, 09:00

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Вчера, 22:10

В Северодонецке отключили, а потом снова запустили ТЭЦ из-за аварии

Вчера, 18:07

ОРЛО на двое суток останется без света

Вчера, 17:55

На оккупированном Донбассе зафиксированы танки и гаубицы боевиков

Вчера, 17:31

В Станице переселенцы смогут получить бесплатную правовую помощь

Вчера, 16:50

В МинВОТ заявили о готовности оказывать помощь политзаключенным

Вчера, 16:42

В Украине выделены деньги на лечение переселенцев и «Доступные лекарства»

Новости Украины:

Сегодня, 12:07

В Украине растет число заболевших гриппом и ОРВИ

Сегодня, 11:42

Проезд на дорогах государственного значения обеспечен

Сегодня, 11:40

В центре Киева снова прорвало трубу с горячей водой

Сегодня, 10:54

Ломаченко может провести бой за титул IBF

Сегодня, 10:19

Неизвестные забросали Андреевскую церковь «коктейлями Молотова»

Сегодня, 09:06

Чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь погиб в ДТП

Вчера, 18:05

СБУ заблокировала канал контрабанды с РФ в Сумской области

Вчера, 17:57

В Украине будут судить высокопоставленного российского военного

Вчера, 17:40

МИД не рекомендует украинцам ездить в Израиль

Вчера, 16:50

В МинВОТ заявили о готовности оказывать помощь политзаключенным

Вчера, 16:12

В Запорожской области задержали банду действующих и экс-полицейских, которые занимались вымогательством

Вчера, 15:17

Кулеба: комитет министров совета Европы не признал «выборы» на неподконтрольном Донбассе

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 