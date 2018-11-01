Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 41 тыс. человек

Контрольные пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 14 ноября, пересекли почти 41 тыс. человек.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Сообщается, что все пункты пропуска сегодня начали работу согласно осеннему графику и работают в штатном режиме. Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 40,8 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 9430 человек и 1070 транспортных средств;

"Марьинка" - 9020 человек и 1515 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8030 человек и 1550 транспортных средств;

"Гнутово" - 4100 человек и 980 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10300 человек.

Утром 15 ноября в пунктах пропуска находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 20/20.