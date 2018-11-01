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ОРЛО на двое суток останется без света

Вчера, 18:07 citynews.net.ua | Напечатать

На территории подконтрольной группировке «ЛНР» более, чем на сутки планируют отключить электроэнергию.

Об этом сообщили в т.н. «министерстве энергетики ЛНР».

По информации «ведомства» света не будет с 22:00 ночи 16 ноября и до 8:00 18 ноября. В сообщении говорится, что в это время будут проводиться «аварийные безотлагательные энергетические работы».

В тоже время группировка «ЛНР» обещает, что будут задействованы дополнительные источники питания для подачи электричества в больницы, аварийные службы, предприятия пищевой промышленности, крупные супермаркеты. Также должно обеспечиваться электричество на котельных, которые подают теплоносители на медицинские учреждения.


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