ОРЛО на двое суток останется без света

На территории подконтрольной группировке «ЛНР» более, чем на сутки планируют отключить электроэнергию.

Об этом сообщили в т.н. «министерстве энергетики ЛНР».

По информации «ведомства» света не будет с 22:00 ночи 16 ноября и до 8:00 18 ноября. В сообщении говорится, что в это время будут проводиться «аварийные безотлагательные энергетические работы».

В тоже время группировка «ЛНР» обещает, что будут задействованы дополнительные источники питания для подачи электричества в больницы, аварийные службы, предприятия пищевой промышленности, крупные супермаркеты. Также должно обеспечиваться электричество на котельных, которые подают теплоносители на медицинские учреждения.