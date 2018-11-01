На оккупированном Донбассе зафиксированы танки и гаубицы боевиков

Пророссийские боевики оккупационной администрации Российской Федерации продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на временно неподконтрольной правительству Украины территории.

Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

Так, украинская сторона СЦКК сообщает, что боевики продолжают скрыто сосредотачивать военную технику на оккупированном Донбассе.

Как отмечается, согласно отчету Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованному 13 ноября, патрули миссии зафиксировали на Донбассе тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода.

"11 ноября, в неподконтрольном правительству районе, БПЛА СММ обнаружил 5 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), размещенных возле Шимшиновки с нарушением линий отвода. На следующий день, там же, за пределами выделенных мест хранения вооружения, мини-БПЛА миссии обнаружил 10 танков T-72 ", - говорится в сообщении.