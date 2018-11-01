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В МинВОТ заявили о готовности оказывать помощь политзаключенным

Вчера, 16:50 citynews.net.ua | Напечатать

Для получения государственной помощи политзаключенные должны предоставить факты и обстоятельства лишения свободы за свою политическую или общественную деятельность.

Об этом на брифинге рассказал начальник отдела по вопросам лиц, лишенных свободы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Игорь Гриб.

«Было принято постановление №328, которое утверждает порядок использования средств, предусмотренный в госбюджете для осуществления мероприятий по защите прав и интересов и в дальнейшем социальную реабилитацию лиц, лишенных личной свободы», - рассказал он.

Согласно документу, субъектами получения государственной помощи являются лица, лишенные личной свободы, в связи с общественной или политической деятельностью. Или член семьи, или законный представитель лица, лишенного свободы.

Для получения государственной помощи заявителю нужно написать обращение в МинВОТ, предоставить следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя и подтверждающих гражданство заявителя;

- сведения или документы, подтверждающие факт и обстоятельства лишения лица личной лица в связи с общественной или политической деятельностью в текущем году

«Есть минимальный перечень необходимых документов, которые должны быть, но мы оставили этот люфт, который дает право и возможность заявителю собрать все необходимые документы, которые он считает нужным и предоставить нам для того, чтобы быть на комиссии было принято решение», - отметил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи.

Также он рассказал, что деньги на программу, по которой будут производится выплаты, были заложены еще в начале года.


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