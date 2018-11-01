В ОРДЛО появятся мобильные «призывные пункты»

В ближайшее время на всей территории ОРДЛО появятся мобильные «призывные пункты». Участники НВФ инициировали такую активную мобилизационную программу с целью выявления и призыва граждан.

По данным разведки, боевики испытывают сложный некомплект личных составов. Проверяться будут все мужчины призывного возраста (от 18 до 55 лет), с целью призыва и несения службы в войсках РФ.

По предварительной информации, все те, кто уклоняется от прохождения медицинского обследования, будут подвержены репрессиям. В случае задержания призывников и других «уклонистов», их будут направлять в органы «органы государственной безопасности» для дополнительной проверки лояльности к оккупационному российскому режиму