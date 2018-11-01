В Лисичанске ищут женщину, которая оставила новорожденного возле больницы

Полиция обращается за помощью в розыске матери, которая оставила своего новорожденного ребенка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Сотрудники луганской милиции обращаются к гражданам за помощью в розыске женщины, которая вчера, 13 ноября, оставила у Луганской областной детской клинической больницы в Лисичанске своего новорожденного мальчика. Ориентировочно ребенок родился 11 ноября 2018 года.

"Уважаемые жители и гости города Лисичанск! Если Вы владеете любой информацией, которая поможет в розыске матери, которая бросила своего ребенка, просим Вас обращаться в Лисичанский отдел полиции (телефон дежурной части - 050-662-92-33) или по номеру 102. Анонимность гарантируется", - говорится в сообщении.