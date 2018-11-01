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Северодонецк: пока одни сидят без света двое суток, а другие – без отопления, в городе остановились троллейбусы

Сегодня, 13:45 citynews.net.ua | Напечатать

КП «СТрУ» в Северодонецке сообщило, что электроэнергию отключено, а троллейбусы остановлены.

Эту информацию прокомментировал первый заместитель городского головы Игорь Слесарев:

«Вчера в горсовет поступило предупреждение ООО« ЛЭО »об ограничении электроснабжения на объекты КП« Северодонецкое троллейбусное управление »в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию.

ООО «ЛЭО» сообщило, что в случае не поступления денежных средств будет прекращено с 08.00 14.11.2018 года поставки электроэнергии КП «СТрУ», что приведет к невозможности осуществления пассажирских перевозок троллейбусным управлением.

Задолженность предприятия перед ЛЭО составляет почти 1 млн. грн. за октябрь.

Велись переговоры, в ходе которых ЛЭО сообщило, что электроэнергия будет подана только при наличии поступлений денежных средств. Пошли на встречу - перенесли отключение, чтобы жители смогли добраться на работу. Сейчас предприятие сообщило, что электроэнергию отключили, а троллейбусы остановлены.

Отметим, что в отдельных районах городах северодончане двое суток живут без света. Кроме того, несколько десятков домов находятся без отопления. 


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