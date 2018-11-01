В Северодонцке ремонтируют дороги с помощью слепков челюстей (фото) Сегодня, 11:32 citynews.net.ua | Напечатать Ремонт дорог в Северодонецке. На улице Горького для заполнения ям в ход пошли гипсовые слепки из стоматологии. «Найди челюсть друга». Об этом пишут местные жители в фейсбуке. Другие новости по теме: В Лисичанске и Северодонецке – стрельба и взрывы. Говорят, ученияНа прошлой неделе в Луганске отремонтировали 790 м2 дорогДеньги на ветер или как в Луганской области ремонтируют дорогиОколо 10 млн.грн. "закатают" в дороги Луганской областиДепутат Ленинского райсовета Луганска будет ремонтировать дороги за 300 млн ...