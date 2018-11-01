СМИ: Луганская ТЭС вновь получает уголь из России

ДТЭК заявила об использовании угля из РФ на Луганской ТЭС, сообщает Donbass.live.

Пресс-служба компании проинформировала о том, что сотрудничество с ростовской шахтой Обуховская возобновлено. Газ используется в треть нормы, а в склады Луганской ТЭС идет российский антрацит.

Поставки угля возобновлены с 12 ноября 2018. Они обеспечены не в полном объеме и твердого топлива не хватает, чтобы полностью перейти с использования газа на уголь. Вчера в Луганской ТЭС работали 2 энергоблока.

Луганская ТЭС снабжает электроэнергией и теплом миллион абонентов на территории области и является единственным энергоисточником.