Луганщина вышла в лидеры по реализации программы развития сельской медицины

Полторы тысячи государственных управленцев из всех областей собрал Президент Украины Петр Порошенко на масштабное совещание в столице. Об этом сообщает сайт Луганской ОГА.

Делегацию из Луганщины возглавил исполняющий обязанности председателя облгосадминистрации Сергей Филь. В ее состав также вошли руководитель аппарата облгосадминистрации Ирина Калинина, директор Департамента массовых коммуникаций Александр Костенко, руководство городов, районов, объединенных территориальных общин.

Во время заседания Президент, в частности, отметил совершенствовании и расширении системы субсидий, увеличении средств на ее выполнение. Это его главное требование в бюджет на 2019 год. Глава государства призвал областные государственные администрации, городских и сельских голов подключиться к совершенствованию этой системы.

«Мы совместными усилиями сделаем максимум, чтобы защитить тех, кто реально нуждается в помощи. Это наша общая задача. Я полагаюсь на вас, на тех, кто ближе к простым людям – органы местного самоуправления », – отметил Петр Порошенко.

Президент также подчеркнул важность инициированной им реформы сельской медицины. Он сообщил, что принято к финансированию 513 проектов по строительству новых амбулаторий на сумму почти 3 миллиарда гривен.

Лидеры по реализации проекта – Днепропетровская, Луганская, Харьковская, Кировоградская и Ровенская области. В настоящее время с 513 амбулаторий строится 89, остальные – стартуют в ближайшие недели.

«Важно, что нашу область выделили среди лидеров по реализации Президентской программы развития сельской медицины», – подчеркнул Сергей Филь.

Глава государства отметил важность увеличения субвенции на инклюзивное образование, образование объединенных территориальных общин по всей Украине до проведения местных выборов в 2020 году и поручил представителям региональной власти разработать планы перспективного развития территорий на 2019-2021 годы.

«Наша область имеет полную поддержку Президента и Правительства Украины Вместе мы обязательно достигнем цели. Уверен, что Совет регионального развития будет исключительно положительные результаты. По ее итогам отмечено, что в будущем регионы будут получать еще больше внимания », – сказал исполняющий обязанности председателя облгосадминистрации Сергей Филь.