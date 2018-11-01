В ГМС изменились правила по выдаче ID-карты

В Украине при выдаче паспорта в форме пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем, содержащим персональную информацию и биометрические данные лица (ID-карта), теперь не дают выписку о месте регистрации. Такие изменения в правилах произошли в Государственной миграционной службе. Они действуют с 8 ноября.

Об этом сообщает Общественная организация «Донбасс-SOS».

Как разъяснили общественники, такая справка не должна была выдаваться и ранее, так как она не предусмотрена Законом Украины «О едином государственном демографическом реестре». Также Постановление Кабинета министров Украины № 207 «О порядке регистрации места проживания…» определяет, что справка о регистрации или снятии с места регистрации выдается только в том случае, если данное подразделение миграционной службы не подключено к Единому демографическому реестру. Как отмечают общественники, большинство ГМС уже давно подключены к нему.

«Но: государственные органы не имеют права отказать в предоставлении услуг только потому, что не могут считать информацию с ID-карты!!!», – подчеркивают общественники.

Кроме того, в общественной организации рассказали, что уже разработана бесплатная программа для считывания соответствующей информации.

Как сообщается на сайте Государственного предприятия «Полиграфический комбинат "Украина"», отечественная IT-компания разработала специальную программу для считывания данных электронных паспортов граждан Украины. Скачать ее можно бесплатно с сайта госпредприятия.