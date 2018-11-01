На КПВВ «Станица Луганская» улучшили энергоснабжение

На Луганщине энергетики улучшили схему энергоснабжения КПВВ «Станица Луганская».

Об этом сообщает пресс-служба ООО «Луганское энергетическое объединение».

«Так, в течение трех дней, 8-10 ноября, луганские энергетики провели капитальный ремонт воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ №1, которая была разрушена уже несколько лет – со времени активных боевых действий в 2014 году. Это позволило улучшить схему электроснабжения», – говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что смогли предоставить потребителям нормальный уровень напряжения.

Как уточнили в «ЛЭО», единственная работающая до этого электролиния № 3 не имела достаточной пропускной способности, она питала и КПВВ «Станица Луганская», и автостанцию, и местное отделение Красного Креста, и бытовых потребителей с местными магазинами. «Конечно, мощности на всех не хватало, поэтому часто потребители жаловались на низкое напряжение в сети. А после того, как в начале осени на КПВВ было значительно увеличено потребление электроэнергии вследствие его расширения и усиления электроприборами, остро стал вопрос улучшения электроснабжения», – пояснили в энергетики

Поэтому, в начале ноября областная и районная власть обратилась в «ЛЭО» с просьбой хоть как-то улучшить электроснабжение КПВВ. Луганские энергетики организовали восстановительные работы на соседней электролинии – чтобы успеть до морозов.

«Всего было смонтировано и заменено до 1,5 км проводов, были привлечены две бригады энергетиков и несколько единиц транспорта, с топливом для которых помогла районная власть. Была полностью восстановлена электролиния № 1 и улучшены технические характеристики электролинии № 3», – сообщили в энергетическом объединении.

Подчеркивается, что в результате, автостанция, большинство бытовых потребителей и магазины были подключены к восстановленной электролинии № 1. А к электролинии № 3 остались запитаны КПВВ и отделения Красного Креста.