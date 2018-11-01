Почти 900 заключенных в ОРДЛО просят перевода на подконтрольную территорию

Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека получил 895 обращений от украинских заключенных на территории ОРДЛО с просьбой о возвращении на подконтрольную правительству территорию.

Об этом заявила журналистам в Киеве омбудсмен Людмила Денисова, сообщает Укринформ.

«К офису Уполномоченного постоянно поступают обращения от осужденных, содержащихся в местах несвободы, и их родственников о переводе на подконтрольную правительству территорию. С конца 2014 года и до сих пор в секретариат поступило таких жалоб 895, из них 470 - это Донецкая область и - 425 Луганская», - отметила она.

Омбудсмен отметила, что Украина готова забрать всех лиц, которых сторона в ОРДЛО готова отдавать, однако «конечный результат зависит от незаконных вооруженных формирований».

«Осужденных используют в оккупации прежде всего как бесплатную рабочую силу и для разной грязной работы», - подчеркнула Денисова.

Она также отметила, что часть осужденных боевики заставляют принимать участие в незаконных вооруженных формированиях. Она также пожаловалась на условия содержания заключенных - антисанитария, плохое питание и отсутствие какой-либо медпомощи.

Денисова подчеркнула необходимость внимания государства к этим лицам, поиск механизмов скорейшего возвращения заключенных и урегулирования вопроса их защиты.