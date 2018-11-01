Пограничники обнаружили номерные пломбы ЦИК Украины у въезжавшего с оккупированных территорий

В контрольном пункте въезда-выезда “Новотроицкое” пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти из оккупированного Донбасса номерные пломбы Центральной избирательной комиссии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Как отмечается, пломбы ЦИК обнаружили военнослужащие Донецкого пограничного отряда во время осмотра авто, водитель которого следовал из оккупированной территории. На данный момент мужчину, а также изъятые пломбы ЦИК передали сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения обстоятельств