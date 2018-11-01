Украина требует провести внеочередные переговоры в Минске без ЛДНР

Украина требует провести внеочередные переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске без представителей «Л-ДНР».

Об этом сегодня в ходе брифинга в Киеве заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, пишут Донецкие новости.

«Все эти дни в российских медиа стоит вой о том, что Киев должен начать прямой диалог с Донецком и Луганском. Прямой диалог с кем? С назначенными Кремлем, Сурковым и Путиным, персонажами, которых также нейтрализует Кремль тогда, когда это решит? Очевидно, что Украина будет стоять на твердой позиции в необходимости соблюдать Минские соглашения», – сказала она.

«Поэтому Украина сегодня требует внеочередную встречу Трехсторонней контактной группы в том формате, в котором существует эта группа – Украина, Россия и ОБСЕ. Этих марионеток мы туда не приглашаем на эту внеочередную встречу», – заявила Геращенко.

По ее словам, на это предложение уже есть ответ представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика. «Он готов немедленно созвать такое внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы, но единственный, кто молчит, потому что они в угаре летают от своих марионеток, это Российская Федерация», – добавила она