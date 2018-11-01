По факту проведения так называемых "выборов" в "ЛНР" возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"По факту организации и проведения так называемых “выборов” в “ЛНР” начато уголовное производство", - написал он.

Лысенко уточнил, что прокуратура Луганской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту организации и проведения так называемых "выборов" по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины.