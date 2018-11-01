В Приволье на пожаре погиб мужчина

Сообщение о пожаре в Приволье поступило 13 ноября в 4:08 в Службу спасения "101", передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным происшествиям в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели 38-й Государственной пожарно-спасательной части установили, что возле жилого дома горит хозяйственная постройка и существует угроза распространения огня на расположенный рядом гараж. Для ликвидации и подвоза воды были привлечены дополнительные силы и техника.

Пожар на площади 30 м. кв. локализован в 4:57 и ликвидирован в 07:00. Во время разбора конструкции под обломками спасатели обнаружили тело мужчины. Сейчас проводится проверка.

К ликвидации привлекались 13 пожарных и 3 единицы техники.