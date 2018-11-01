В Северодонецке без отопления более 50 домов и три школы

В Северодонецке без централизованного отопления остаются еще более 50 домов и три школы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северодонецкого городского совета.

Два жилых дома пока без отопления из-за аварий на теплотрассе, еще 50 домов – из-за внутридомовых порывов на теплосетях. Днем 12 ноября без тепла также были школы №№6, 11 и 12.

Заместитель городского головы Владимир Прядко заявил, что эти дома и здания находятся под контролем аварийной службы, там пытаются решить проблему.

