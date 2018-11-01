В ООН заявили, что псевдовыборы в ОРДЛО нарушают Минские соглашения и конституцию Украины

Вопросы выборов на востоке Украины обусловлены Минскими договоренностями и украинской Конституцией, поэтому любые другие односторонние действия нарушают как одно, так и второе.

Об этом заявил в понедельник представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя организованные Россией "выборы" на оккупированном Донбассе, - сообщает "Укринформ".

"Имплементация Минских договоренностей, которые были одобрены Советом безопасности, являются основой для мирного решения конфликта на востоке Украины", - отметил представитель ООН.

Он напомнил, что заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмери Дикарло 30 октября выступила в СБ ООН и подчеркнула, что вопросы выборов, зафиксированные в Минских договоренностях как часть всеобъемлющего пакета действий, обсуждаются в рамках существующих международных переговорных механизмов.

"Любые шаги, которые выходят за рамки украинской Конституции и законодательства, будут противоречить Минским договоренностям. Мы призываем все стороны воздержаться от любых односторонних действий, которые могут углубить раскол и отдалиться от Минских договоренностей", - подчеркнул официальный представитель ООН.

Как сообщалось ранее, 11 ноября в ОРДЛО провели фейковые и фальсифицированные "выборы" главаря и "депутатов". В МИД Украины заявили, что результаты этих фейковых "выборов" на оккупированной территории Донбасса являются юридически ничтожными.