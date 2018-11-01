Школьников обязали предоставлять ID-карту для регистрации на ВНО

Для регистрации на внешнее независимое оценивание школьники должны будут предоставить ID-карту, пресс-служба Министерства образования и науки.

«Школьники, которым исполнилось 14 лет, должны своевременно обратиться для оформления ID-карты - МОН просит педагогов на местах как можно шире информировать об этом родителей и учеников, а Государственная миграционная служба поручила своим территориальным органам способствовать школьникам в оформлении документов. Соответствующие письмо МОН и поручения ГМС были разосланы в департаменты (управления) образования областных администраций и КГГА и областные управления ГМС», – сказано в сообщении.

В министерстве напомнили, что сейчас паспорт впервые оформляется после достижения лицом 14-летнего возраста. Для таких граждан эта админуслуга является бесплатной.

«Для школьников своевременное оформление паспорта необходимо, ведь его копию нужно подавать в комплекте документов для регистрации на внешнее независимое оценивание.