За сутки в зоне ООС зафиксировано 9 обстрелов

Врайоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 12 ноября российские оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военный получил легкое ранение. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов, дважды боевики применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Враг обстреливал позиции ОС в районах населенных пунктов Золотое, Троицкое, Верхньоторецкjе, Красногоровка, Степное, Березовое и Водяное.

"Огневые налеты с применением минометов калибра 82 мм оккупанты осуществили по опорным пунктам наших войск возле Троицкого и хутора Свободный, на Попаснянском направлении", - говорится в сообщении.