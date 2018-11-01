В ЦПАУ Кременной теперь можно оформить загранпаспорт и ID-карту

В центре предоставления административных услуг Кременной начали оформлять загранпаспорта и паспорта гражданина Украины в форме ID-карты.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации.

«В первом в области городе районного значения в городском центре предоставления административных услуг начато предоставление такой государственной услуги, как оформление и выдача паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и документа, дающего право гражданину Украины на выезд за границу», – говорится в сообщении.

Как отмечается, получить эти услуги смогут не только жители Кременского района, но и других районов Луганщины.

Уточняется, что такая услуга стала возможной благодаря сотрудничеству Программы развития ООН и городской власти. В рамках Программы восстановления и развития мира при финансовой поддержке Европейского Союза для центра приобретено оборудование для оформления и выдачи паспортов.

Следует напомнить, что в Луганской области среди городов областного значения услуга по оформлению и выдаче паспортов предоставляется в центре административных услуг Лисичанска.